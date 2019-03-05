قطر.. اكتشاف موقع أثري يعود لصدر الإسلام

أعلنت قطر، اكتشافها أقدم المواقع الأثرية الإسلامية في الإمارة، قائلة إن ذلك سيغير المفهوم السائد أن استيطان المنطقة مرتبط بحركة ازدهار التجارة مع الدول المطلة على المحيط الهندي.

وذكر باحثون أن نشأة الموقع، الذي يعد واحدا من أقدم المواقع الإسلامية في المنطقة، ترجع للفترة ما بين الأعوام (538 - 670 ميلادي)، فيما تعود الآثار المعمارية التي لا يزال الموقع محتفظا بها، إلى العصر الأموي.

وتكمن أهمية الاكتشافات في منطقة "يوغبي"، في أنها تقدم رواية مغايرة لما يعتقده الأكاديميون من أن استيطان منطقة الخليج في صدر العصر الإسلامي مرتبط بحركة ازدهار التجارة مع الدول المطلة على المحيط الهندي، وهي الطفرة التي حدثت بعد تأسيس مدينة بغداد عام 762 ميلادية.

اكتشاف أقدم موقع قطري يعود للعصر الإسلاميhttps://t.co/Bm72EdYdHppic.twitter.com/arrP4xJZK9 — بوابة الشرق (@alsharq_portal) ٥ مارس ٢٠١٩

ويأتي الاكتشاف الأثري في إطار مشروع مشترك انطلق قبل 3 أعوام بين متاحف قطر وكلية لندن الجامعية – قطر، تحت عنوان "صحراء مزدحمة"، وبإشراف الدكتور خوسيه كارفاخال لوبيز، ويركز على دراسة الآثار في منطقة تقع شمال غربي الإمارة.

ومن بين الآثار التي عثر عليها الباحثون في الموقع، مواد خزفية ترجع للقرنين السابع والثامن الميلادي، وبقايا زجاج ومعادن وأوان حجرية وأدوات صيد ترجع لصدر العصر الإسلامي.

المصدر: بوابة الشرق الإلكتروني