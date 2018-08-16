تجار أتراك يقاطعون منتجات إلكترونية أمريكية

توقفت كبرى متاجر التجزئة في تركيا عن استلام طلبات لشراء أجهزة "أي فون"، وذلك بعد أيام من إعلان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستقطاع المنتجات الإلكترونية الأمريكية.

وذكرت صحيفة "حريات" التركية، اليوم الخميس، أن تجار إلكترونيات في إسطنبول ألغوا أوامر شراء أجهزة "أي فون" بقيمة 50 مليون دولار، كان من المفترض أن تصل إلى تركيا في أكتوبر ونوفمبر المقبلين.

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ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن الصحيفة التركية أن تجار وشركات تنشط في مجال بيع الإلكترونيات في إسطنبول قررت وقف استيراد جميع الهواتف من الولايات المتحدة، وليس فقط منتجات عملاق الإلكترونيات الأمريكي "أبل".

بدورها قالت صحيفة صباح التركية إن تجار إلكترونيات ينشطون في الجزء الآسيوي من تركيا بدأوا بفسخ أو تعديل عقودهم المبرمة مع شركات الإلكترونيات الأمريكية، وتزامن ذلك مع قيام بائعين بالتوقف عن عرض أجهزة إلكترونية أمريكية في محلاتهم.

وتأتي هذه الحملة تضامنا مع دعوة الرئيس التركي لمقاطعة المنتجات الإلكترونية المستوردة من الولايات المتحدة، والتي يعتبرها أردوغان المسؤولة عن تدهور الليرة التركية، والتي فقدت نحو 40% من قيمتها منذ بداية العام الجاري.

المصدر: "تاس"