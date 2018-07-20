أبوظبي وبكين توقعان حزمة واسعة من الاتفاقات أبرزها في الطاقة

تبادلت أبوظبي وبكين اليوم التوقيع على 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم، تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون الثنائي بين البلدين وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مختلف القطاعات.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن تبادل الوثائق جرى بحضور رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وحاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي يزور الإمارات.

وبين أبرز الوثائق الموقعة، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة، واتفاقية للشراكة والاستثمار في أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركزة في العالم، ومذكرتا تفاهم حول التعاون في مجال التجارة الإلكترونية، وأخرى لتعزيز التعاون في معرض الصين الدولي للواردات.

كما وقع الجانبان على مذكرتين للتعاون في إطار الحزام الاقتصادي لطريق الحرير، ومبادرة طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين، كما وقعا اتفاق إطار للتعاون بين سوق أبوظبي العالمي والمنطقة التجريبية الصينية لإنشاء منصة الخدمات المالية والابتكار.

وأبرم البلدان، اتفاقية تعاون استراتيجي بين شركتي أبوظبي الوطنية للنفط والصين الوطنية، واتفاقية للتعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الجمركية.

يشار إلى أن التبادل التجاري بين الإمارات والصين، حسب موقع ITC، قد بلغ في 2017 قرابة 41 مليار دولار، منها 12.2 مليار صادرات الإمارات إلى الصين مقابل واردات بقيمة 28.8 مليار، أي أن الميزان التجاري بين الجانبين يصب في صالح الصين بـ16.6 مليار دولار.

المصدر: وكالات