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مصر.. الدولار يعود للصعود مرة أخرى

مال وأعمال

مصر.. الدولار يعود للصعود مرة أخرى
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ارتفعت أسعار الدولار في مصر خلال تعاملات اليوم، بعدما استهلت التعاملات بانخفاض بنحو 13 قرشا.

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وصعدت العملة الخضراء بنحو 25 قرشا في البنك الأهلي وبنك مصر لتسجل 47.35 جنيه للشراء و47.45 جنيه للبيع مقابل 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع في بداية التعاملات.

كما ارتفع في البنك التجاري الدولي ليصل إلى 47.35 جنيها للشراء و47.45 جنيه للبيع.

وصعد بنحو 12 قرشا في مصرف أبو ظبي الإسلامي ليسجل 47.45 جنيه للشراء و47.55 جنيه للبيع مقابل 47.33 جنيه للشراء و47.43 جنيه للبيع.

وارتفع في بنك الإسكندرية بنحو 35 قرش ليسجل 47.45 جنيه للشراء و47.55 جنيه للبيع مقابل 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع.

وارتفع في بنك قناة السويس بنحو 17 قرش ليسجل 47.27 جنيه للشراء و47.37 جنيه للبيع مقابل 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع.

المصدر: الشروق المصرية

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