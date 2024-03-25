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مصر.. الدولار يفاجئ السوق ويقفز من جديد

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مصر.. الدولار يفاجئ السوق ويقفز من جديد
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ارتفع الدولار الأمريكي في البنوك المصرية اليوم الاثنين، 85 قرشا ليسجل 47.35 جنيه، مما اعتبره محللون مفاجأة في وقت كان يشهد فيه الجهاز المصرفي في الفترة الأخيرة انخفاضا في سعره.

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الدولار يستمر بالتراجع في مصر
الدولار يستمر بالتراجع في مصر

وزاد سعر الدولار بشكل مفاجئ خلال منتصف التعاملات اليوم لأول مرة منذ تحرير سعر الصرف بعد أن بدأ في التراجع تدريجيا من نحو 50 جنيها في أول يوم لتعويم الجنيه إلى تحت 46 جنيها حتى نهاية أمس قبل أن يعود للارتفاع اليوم.

سجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه في السوق اليوم 25-3-2024، وفق آخر تحديث أعلنته البنوك عبر مواقعها الرسمية خلال نهاية العمل في البنوك، حيث سجل سعره في البنك المركزي المصري نحو 47.35 جنيه للشراء، و47.49 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري اليوم 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية نحو 47.25 للشراء، و47.35 للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر تراجعا، حيث بلغ نحو 47.40 جنيه للشراء، و47.50 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 47.40 جنيه للشراء، و47.50 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم ليسجل 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع تبعا لبنك cib.

المصدر: المال + مصراوي

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