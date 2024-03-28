ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية

كشفت الهيئة العامة للإحصاء السعودية عن بلوغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية 13 مليار ريال (نحو 3.46 مليار دولار) خلال الربع الرابع 2023.

وبذلك يكون صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي ارتفع في الربع الرابع بنسبة 16% مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي.

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وبلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى اقتصاد المملكة حوالي 19 مليار ريال خلال الربع الرابع 2023، بارتفاع نسبته 16.6% مقارنة بالربع الثالث، وبلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي الخارجة حوالي 6 مليارات ريال، بارتفاع نسبته 17.6%.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)

المصدر: أرقام