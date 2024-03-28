البطالة بين السعوديين عند أدنى مستوى على الإطلاق

انخفض معدل البطالة بين السعوديين بنهاية الربع الرابع العام الماضي 0.9% إلى 7.7 % وهو أدنى مستوى على الإطلاق بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، مقابل 8.6 % في الربع الثالث من 2023.

ويأتي معدل بطالة السعودية في الربع الرابع قرب مستهدف رؤية 2030 البالغ 7% مع النمو الذي يشهده الاقتصاد غير النفطي البالغ 4.4% خلال 2023 ما عزز إيجاد مزيد من الوظائف.

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وجاء انخفاض بطالة السعوديين نتيجة انخفاض المعدل للسعوديات 2.6% إلى 13.7% كأدنى مستوى على الإطلاق، فيما استقر المعدل للذكور عند 4.6%.

وتراجع معدل البطالة للسعوديات في الربع الرابع جاء نتيجة ارتفاع عددهن في القطاع الخاص (المسجلين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) 2.1% على أساس فصلي، ليصل إلى 1.08 مليون مشتغلة لأول مرة.

وارتفع توظيف السعوديين إجمالا في القطاع الخاص 1.5% على أساس فصلي، إلى 2.74 مليون مشتغل، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، والذي تزامن معه ارتفاع وظائف السعوديين الذكور 1.2% إلى 1.66 مليون مشتغل وهو أعلى مستوى تاريخيا أيضا.

وفيما يخص معدل البطالة في السعودية (سعوديين وغير سعوديين) فتراجعت بنسبة 0.7% إلى 4.4%.

المصدر: الاقتصادية