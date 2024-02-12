"فاينانشيال تايمز" تكشف عن ناد سري للمصرفيين الأوروبيين

أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، بأنه يوجد في أوروبا، ناد سري لكبار الممولين والمصرفيين منذ عقود عديدة، وفيه تعقد اجتماعات ولقاءات لقادة مختلف البلدان ورؤساء البنوك المركزية.

وقال أحد أعضاء النادي لصحيفة "فاينانشيال تايمز": "الأمر ليس مثل دافوس، حيث يمكن لأي شخص شراء انتسابه الخاص. إنه أمر حصري حقا". ووفقا له، يشرف على تنظيم هذه اللقاءات، Institut International d'Etudes Bancaires (المعهد الدولي للدراسات المصرفية)، وهو مؤسسة لا توجد معلومات علنية كثيرة عنها.

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وبحسب المعلومات المتوفرة، يجتمع النادي مرتين سنويا في الفنادق الفاخرة والقصور الملكية في جميع أنحاء القارة، لمناقشة موضوعات حساسة مثل عمليات الاندماج والاستحواذ وصنع السياسات العالمية.

ولا يوجد للنادي موقع على شبكة الإنترنت، ولا يتم نشر قائمة أعضائه ولا جداول أعماله أو محاضر اجتماعاته. ويوصى الأعضاء بعد كشف المناقشات، حسبما قال العديد من الأشخاص لصحيفة "فاينانشيال تايمز" بشرط عدم الكشف عن هويتهم.

وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن أحد آخر هذه الاجتماعات تم في أكتوبر 2023 في فندق دولدر غراند في زيورخ. وهناك، ناقش أعضاء النادي مع وزيرة المالية السويسرية كارين كيلر سوتر، ورئيس البنك المركزي توماس جوردان، انهيار أحد أكبر وأقدم البنوك السويسرية، بنك Credit Suisse.

المصدر: نوفوستي