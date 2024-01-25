المركزي الأوروبي يتخذ قرارا حول سعر الفائدة

أبقى البنك المركزي الأوروبي الخميس للمرة الثالثة على التوالي على سعر الفائدة بدون تغيير ويأتي ذلك في وقت تلقي فيه المواجهة في منطقة الشرق الأوسط بظلالها على الاقتصاد الأوروبي.

وبجسب بيان صدر اليوم عقب اجتماع مجلس إدارة البنك، فقد ثبت المنظم الأوروبي (البنك المركزي) سعر الفائدة على عمليات التمويل الرئيسية، وآلية الإقراض الهامشي، والودائع دون تغيير عند 4.5% و4.75% و4% على الترتيب.

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وأكد البنك المركزي الأوروبي: "استمر الاتجاه الهبوطي في التضخم الأساسي، واستمر انتقال الزيادات السابقة في أسعار الفائدة إلى الاقتصاد".

وشدد المركزي الأوروبي على نيته دفع التضخم إلى المستوى المستهدف عند 2% على المدى المتوسط، مشيرا إلى أن إبقاء الفائدة عند مستوياتها الحالية لفترة كافية سيساهم بشكل كبير في تحقيق الهدف.

المصدر: وكالات