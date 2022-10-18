الولايات المتحدة تخطط للإفراج عن حوالي 15 مليون برميل نفط من الاحتياطي الاستراتيجي

كشفت وسائل إعلام أمريكية أن الولايات المتحدة تخطط للإفراج عن 10-15 مليون برميل نفط أخرى من الاحتياطي الاستراتيجي.

وذكرت الصحفية في وكالة "بلومبرغ"، جينيفر جاكوبس، أمس الاثنين، على صفحتها في "تويتر" أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعتزم اتخاذ هذا الإجراء بهدف "الحفاظ على التوازن في السوق ومنع ارتفاع أسعار البنزين".

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن في 31 مارس أن الولايات المتحدة ستفرج عن مليون برميل من النفط يوميا من احتياطيها الوطني الاستراتيجي لمدة 6 أشهر، من أجل خفض أسعار البنزين في البلاد.

في الوقت نفسه ستستخدم وزارة الطاقة الأمريكية عائدات بيع النفط من الاحتياطي لشراء الطاقة وتجديدها في السنوات القادمة.

وكان من المقرر الإفراج عن 180 مليون برميل من النفط بحلول نهاية أكتوبر، لكن وفقا لآخر البيانات، أرسلت السلطات 155 مليون برميل فقط إلى السوق.

المصدر: تاس