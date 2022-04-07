"بلومبرغ": بولندا عارضت ألمانيا بشأن عقوبات على روسيا

ذكرت وكالة "بلومبرغ"، نقلا عن مصادر، أن بولندا عارضت تغييرات طلبتها ألمانيا في مشروع عقوبات ضد روسيا، ووفقا للوكالة فإن المعارضة خصت بندا متعلقا بواردات الفحم من روسيا.

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وأشارت تقارير إعلامية اليوم إلى أن سفراء الاتحاد الأوروبي من المتوقع أن يوافقوا على فرض حظر على واردات الفحم من روسيا، على أن يدخل الإجراء حيز التنفيذ في منتصف أغسطس المقبل.

وتحدثت التقارير الإعلامية عن أن ألمانيا تمارس ضغوطا داخل الاتحاد الأوروبي لتأجيل دخول الإجراء حيز التنفيذ.

ويجتمع سفراء الاتحاد الأوروبي اليوم للموافقة على حزمة تشمل حظر الفحم، لكن بولندا تعارض التغييرات في مسودة خطة العقوبات التي طلبتها ألمانيا لتمديد الفترة الانتقالية للحظر من شهر إلى أربعة أشهر، وفقا لما ذكرته وكالة "بلومبرغ".

وأشارت مصادر، إلى أن وارسو تضغط أيضا من أجل التخلي عن جميع الاستثناءات المتبقية للحظر الحالي على بيع الأسلحة والتكنولوجيات العسكرية لروسيا، بالإضافة إلى ذلك، يعتقد عدد من دول الاتحاد الأوروبي أن الحزمة الخامسة من العقوبات التي تمت مناقشتها ضد روسيا متساهلة للغاية.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، كشفت المفوضية الأوروبية تفاصيل عن الحزمة الخامسة من العقوبات على روسيا، وقالت المفوضية إنها تقترح فرض حظر على دخول السفن الروسية إلى موانئ الاتحاد الأوروبي، كذلك اقترحت حظر تصدير أشباه الموصلات والآلات ومعدات النقل إلى روسيا بمبلغ 10 مليارات يورو.

كما اقترحت حظر مشاركة الشركات الروسية في المشتريات العامة في الاتحاد الأوروبي وتقديم أي دعم مالي لهيئات الدولة الروسية. وفيما يتعلق بالطاقة، اقترحت المفوضية حظر استيراد الفحم من روسيا بمبلغ 4 مليارات يورو سنويا، كما سيتم حظر المعاملات مع أربعة بنوك روسية، بما في ذلك بنك "في تي بي".

المصدر: نوفوستي