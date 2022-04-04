بايدن متهم بإلحاق أضرار بمصادر الطاقة المتجددة في بلاده

ذكرت شركة "سولف" للطاقة أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تسببت في مجال الطاقة المتجددة في أضرار أكبر من إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب.

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ونقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" عن جورج هيرشمان الرئيس التنفيذي لشركة "سولف إنيرغي" قوله: "إن إدارة بايدن... أضرت بمصادر الطاقة المتجددة أكثر من الإدارة السابقة".

وأشار هيرشمان إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية، تتحدث "كل يوم" عن دعم الطاقة المتجددة، لكنها تتخذ القرار المعاكس.

وبحسب صحيفة "فاينانشيال تايمز" السلطات الأمريكية قررت في وقت سابق إجراء تحقيق لمعرفة ما إذا كانت الشركات المصنعة للألواح الشمسية تتهرب أم لا من الرسوم المفروضة على الواردات من الصين عن طريق نقل المراحل النهائية من عملية الإنتاج إلى كمبوديا وماليزيا وتايلاند وفيتنام، فيما وصف هيرشمان القرار بأنه "مختل وظيفيا بعض الشيء، ويحمل بعض الشيزوفرينيا".

المصدر: نوفوستي