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ترتيب الدول العربية على مؤشر الفساد لعام 2021

مال وأعمال

ترتيب الدول العربية على مؤشر الفساد لعام 2021
Globallookpress
صورة تعبيرية
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جاءت الإمارات بالمرتبة الأولى في العالم العربي بمؤشر مدركات الفساد للعام 2021 الصادر عن منظمة الشفافية العالمية، بينما جاءت في المرتبة الـ24 على مستوى العالم بين 180 دولة.

وقالت المنظمة في تقريرها، إن الإمارات (69 نقطة) وقطر (63 نقطة) هما الأفضل أداء في المنطقة العربية، بينما جاءت سوريا (13 نقطة) والصومال (13 نقطة) واليمن (16 نقطة) وليبيا (17 نقطة) في ذيل التقرير، أي الأسوأ أداء على الصعيد العالمي والعربي.

وأشار التقرير إلى أن الفساد السياسي في المنطقة لا يزال سببا في عرقلة التقدم نحو مكافحة الفساد، إذ سمح السلوك السياسي الممنهج والمصالح الخاصة بالتسبب لمزيد من الدمار والانتهاكات لحقوق الإنسان خلال جائحة كورونا. 

يشار هنا إلى أن مؤشر الفساد يعتمد في قياسيه على بعض السلوكيات المرتبطة بالفساد كالرشوة واختلاس المال العام، واستغلال السلطة لمصالح شخصية، والمحسوبية في الخدمة المدنية.

كما تقيس بعض البيانات الآليات الموضوعة لمكافحة الفساد مثل آليات محاسبة المسؤولين الفاسدين وقدرة الحكومة على تطبيق آليات تعزيز النزاهة، ووجود قوانين كافية حول الإفصاح المالي ومنع تضارب المصالح.

وفيما يلي ترتيب دول العالم، الذي يعتمد على علامة من 100، يتدرج من الأقل إلى الأكثر فسادا:

ترتيب الدول العربية على مؤشر الفساد لعام 2021
www.transparency.org
ترتيب الدول العربية على مؤشر الفساد لعام 2021
www.transparency.org

المصدر: RT

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