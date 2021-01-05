في مؤشر قياسي عالمي.. السيارات الكهربائية في النرويج تفوز بحصة سوقية 54%

أظهرت بيانات جديدة اليوم الثلاثاء أن مبيعات السيارات الكهربائية في النرويج تجاوزت مبيعات تلك التي تعمل بمحركات البنزين والديزل والوقود الهجين للمرة الأولى.

وقال اتحاد الطرق النرويجي إن المركبات الكهربائية شكلت 54,3% من السيارات الجديدة التي بيعت في البلاد عام 2020، وهو مستوى قياسي عالمي ارتفاعا من 42,4% في 2019 ومن واحد بالمئة فقط قبل عشر سنوات.

ومع سعيها لأن تصبح أول دولة تنهي مبيعات السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل بحلول 2025، تعفي النرويج وهي منتج للنفط، المركبات الكهربائية من الضرائب التي تفرض على تلك التي تعتمد على الوقود الأحفوري.

المصدر: "رويترز"