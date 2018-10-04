الادعاء الماليزي يوجه 17 تهمة لزوجة رئيس الوزراء السابق

تواجه روسمة منصور، زوجة رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق 17 اتهاما في إطار تحقيق سلطات مكافحة الكسب غير المشروع، في اختفاء مليارات الدولارات من أموال الدولة.

ومن بين هذه الاتهامات التي وجهها الادعاء الماليزي لزوجة رئيس الوزراء السابق، غسل الأموال.

وتلا الادعاء الماليزي، اليوم الخميس، الاتهامات، وذلك بعد أن ألقت لجنة مكافحة الفساد القبض على روسمة منصور.

ويواجه زوجها نجيب عبد الرزاق 32 تهمة تشمل غسل الأموال، وسوء استغلال السلطة، وخيانة الثقة، في إطار الجهود الرامية للكشف عن حيثيات اختفاء مليارات الدولارات من صندوق التنمية الحكومي.

المصدر: رويترز