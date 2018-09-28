 
مباشر

سيئول تتسلم من واشنطن رفات 64 جنديا قضوا في الحرب الكورية

أخبار العالم

سيئول تتسلم من واشنطن رفات 64 جنديا قضوا في الحرب الكورية
Reuters Courtesy Ken Scar/U.S. Army/Handout via REUTERS/File Photo
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kun7

تسلّمت سيئول من واشنطن رفات 64 جنديا كوريا جنوبيا قتلوا أثناء الحرب الكورية في الشطر الشمالي من شبه الجزيرة، وسط مراسم في قاعدة بيرل هاربر هيكام في هاواي الأمريكية.

وأقامت وكالة "محاسبة أسرى الحرب والمفقودين في المعارك" التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية أمس الخميس، مراسم تسليم الرفات بحضور وفد جنوبي رفيع برئاسة وزير الدفاع سو جو-سوك.

وقالت الوكالة إن رفات الجنود الـ64، عثر عليه في عملية تنقيب مشتركة نفذت بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة في الفترة بين 1996 و2005 في الأراضي الشمالية.

إقرأ المزيد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون - 12 يونيو 2018 - بيونغ يانغ تعيد رفات عسكريين أمريكيين إلى الولايات المتحدة

وأضافت أن الفرق المختصة في وزارة الدفاع الجنوبية ونظيرتها الأمريكية أجرت عمليات تحديد هوية أصحاب الرفات الشهر الماضي وتوصلت إلى نتيجة مفادها أن الرفات يعود لـ64 جنديا كوريا جنوبيا.

وأشار نائب رئيس الوكالة جون كريتز إلى أن "إعادة الرفات، تأتي بعد مرور شهرين من استلام رفات 55 جنديا أمريكيا من كوريا الشمالية في الأول من أغسطس الماضي".

المصدر: يونهاب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

القوات الجوية الروسية "تشعل" البحر الأسود بنجاح تام