سيئول تتسلم من واشنطن رفات 64 جنديا قضوا في الحرب الكورية

تسلّمت سيئول من واشنطن رفات 64 جنديا كوريا جنوبيا قتلوا أثناء الحرب الكورية في الشطر الشمالي من شبه الجزيرة، وسط مراسم في قاعدة بيرل هاربر هيكام في هاواي الأمريكية.

وأقامت وكالة "محاسبة أسرى الحرب والمفقودين في المعارك" التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية أمس الخميس، مراسم تسليم الرفات بحضور وفد جنوبي رفيع برئاسة وزير الدفاع سو جو-سوك.

الولايات المتحدة تعيد رفات 64 جنديا كوريا جنوبيا تم التنقيب عنها في كوريا الشمالية في الماضي https://t.co/CXtyJfDk5E — وكالة يونهاب للأنباء (@YonhapArabic) ٢٨ سبتمبر ٢٠١٨

وقالت الوكالة إن رفات الجنود الـ64، عثر عليه في عملية تنقيب مشتركة نفذت بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة في الفترة بين 1996 و2005 في الأراضي الشمالية.

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وأضافت أن الفرق المختصة في وزارة الدفاع الجنوبية ونظيرتها الأمريكية أجرت عمليات تحديد هوية أصحاب الرفات الشهر الماضي وتوصلت إلى نتيجة مفادها أن الرفات يعود لـ64 جنديا كوريا جنوبيا.

وأشار نائب رئيس الوكالة جون كريتز إلى أن "إعادة الرفات، تأتي بعد مرور شهرين من استلام رفات 55 جنديا أمريكيا من كوريا الشمالية في الأول من أغسطس الماضي".

المصدر: يونهاب