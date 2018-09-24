بريطانيا تبدأ بجلب نشطاء وعائلات "الخوذ البيضاء" من سوريا

أكدت الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، أنها بدأت في استقبال نشطاء منظمة "الخوذ البيضاء" العاملة في سوريا، وأفراد عائلاتهم على أراضي المملكة.

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وجاء في بيان مشترك صدر عن وزارات الداخلية والخارجية والتنمية الدولية، أن الحكومة البريطانية، بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، تعمل على جلب عائلات نشطاء "الخوذ البيضاء" إلى أراضي المملكة المتحدة، وذلك في إطار برنامج إجلاء الأشخاص المعرضين للخطر.

ووصف البيان، "الخوذ البيضاء" بأنها منظمة دفاع مدني "أنقذت حياة أكثر من 115 ألف شخص" في سوريا.

وذاع صيت المنظمة المذكورة بعد نشر تسجيلات في الإنترنت، تظهر نشطاء مرتدين خوذا بيضاء وزيا من نوع خاص ينقذون مدنيين في سوريا من تحت أنقاض المباني المدمرة أثناء عمليات القصف الجوي. لكن هناك تسجيلات أخرى تظهر أعضاء المنظمة ذاتها يصورون أشرطة قالت دمشق وموسكو إنها مفبركة حول إنقاذ ضحايا "هجمات كيميائية" مزعومة للجيش الحكومي.

ووصفت الخارجية الروسية نشاطات "الخوذ البيضاء" بأنها جزء من الحملة الإعلامية الهادفة إلى التشهير بفظائع الحكومة والجيش السوريين.

المصدر: نوفوستي