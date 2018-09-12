حميميم: المسلحون يختارون عشرات الأطفال لتنفيذ تمثيلية "الهجوم الكيميائي"

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، اليوم الأربعاء، أن المسلحين يعدون لهجوم كيميائي حقيقي ضد المدنيين في إدلب، تمهيدا لتحميل الجيش الحكومي المسؤولية عنه فيما بعد.

وقال المركز في بيان إن فرقا تلفزيونية تابعة لعدد من الفضائيات العربية والفرع الإقليمي لقناة إخبارية أمريكية، أنهت تصوير 9 مقاطع مسجلة لتمثيلية "استخدام الكيميائي" من قبل القوات الحكومية السورية في بلدة جسر الشغور بمحافظة إدلب.

يتبع..