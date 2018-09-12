مندوب روسيا لدى منظمة حظر الكيميائي: موسكو تدعو المنظمة إلى عدم السماح بحدوث استفزاز كيميائي في إدلب

دعت موسكو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إلى عدم السماح بحدوث استفزاز باستخدام الكيميائي في إدلب بسوريا.

وقال مندوب روسيا الدائم لدى المنظمة ألكساندر شولغين في حديثه لقناة Ruptly، اليوم الأربعاء: "يجب أن تقول (منظمة حظر الأسلحة الكيميائية) كلمتها، لمنع حدوث هذا الاستفزاز. ووافقت مجموعة من الوفود على وجهة النظر هذه. وأشرنا إلى أنه من الضروري عمل كل ما بوسعنا لمنع حدوث الاستفزاز".

المصدر: نوفوستي