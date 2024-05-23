إصابة رئيس التشيك بجروح أثناء قيادته دراجته النارية

أعلن مكتب رئيس التشيك أن الرئيس بيتر بافيل أصيب بجروح طفيفة، يوم الخميس، أثناء قيادته دراجته النارية وأنه الآن في مستشفى عسكري قيد الفحص.

وأكد المكتب أن إصابات بافيل طفيفة، وأنه لا يخضع لأي علاج في المستشفى العسكري ببراغ.

ولم يقدم المكتب مزيدا من التفاصيل بعد، لكنه قال إن من المقرر نشر التفاصيل لاحقا.

واشتهر بافيل، وهو جنرال متقاعد، باستخدامه الدراجة النارية، وهي هواية مفضلة لم يتخل عنها بعد انتخابه رئيسا العام الماضي.

المصدر: أ ب