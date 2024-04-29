صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة بعد رشقة صاروخية انطلقت من القطاع

أفاد مراسل RT في قطاع غزة مساء اليوم الاثنين، بانطلاق رشقة صاروخية نحو مستوطنات ما يعرف بغلاف غزة، وسط دوي صفارات الإنذار.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "صفارات الإنذار تدوي في مناطق غلاف غزة".

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، أنها قصفت سديروت وعددا من مستوطنات غلاف غزة، فيما أفاد الإعلام الإسرائيلي باندلاع حريق في سديروت.

وفي سياق متصل، أعلن "حزب الله" اليوم شن هجوم "ناري مركز" على قاعدة خربة ماعر ومرابض مدفعيتها وانتشار جنود الجيش الإسرائيلي وآلياته في محيطها بالأسلحة ‏الصاروخية وقذائف المدفعية.‏

هذا وأفادت وسائل إعلام إسرائيلة بأنه "منذ صباح اليوم تم رصد إطلاق 40 صاروخا من لبنان تجاه الجليل".

كما ذكرت أنه تم " إطلاق حوالي 15 صاروخا من جنوب لبنان تجاه الجليل الغربي"، فيما دوت صفارات الإنذار في عرب العرامشة وجورنت هجليل بالجليل الغربي.

ولا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة مستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على مختلف مدن القطاع، فيما تستمر سرايا القدس وكتائب القسام في إطلاق الصواريخ ونصب كمائن للقوات الإسرائيلية المتوغلة في قطاع غزة.

وفي هذا السياق، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أمريكيين أمس الاثنين قولهم إن الأنفاق ستسمح لحركة حماس بالبقاء وإعادة تشكيل نفسها بمجرد توقف الحرب في قطاع غزة.

المصدر: RT