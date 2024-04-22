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"كتائب القسام" تستهدف تجمعا لجنود وجرافة إسرائيلية بقدائف الهاون و"الياسين" في بيت حانون شمالي غزة

أخبار العالم العربي

AFP
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أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم الاثنين، استهدافها تجمعا للقوات الإسرائيلية شمال قطاع غزة.

وجاء في بيان الكتائب على "تلغرام":

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-"كتائب القسام تدك تجمعا لقوات الاحتلال المتوغلة في بيت حانون شمال قطاع غزة بقذائف الهاون".

-"كتائب القسام تستهدف جرافة صهيونية عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" في بيت حانون شمال قطاع غزة".

ويوم أمس أعلنت"القسام" أنها قصفت من جنوب لبنان "ثكنة شوميرا العسكرية" في القطاع الغربي من الجليل الأعلى بـ20 صاروخ غراد.

هذا وتواصل القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية في قطاع غزة، مع ارتفاع في حصيلة الضحايا، فيما يعم إضراب شامل محافظات الضفة الغربية، تنديدا باقتحام مخيم نور شمس في طولكرم.

المصدر:RT

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