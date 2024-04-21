صحة غزة: ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 34097 قتيلا

نشرت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأحد التقرير الإحصائي اليومي لعدد القتلى والجرحى جراء القصف الإسرائيلي المستمر لليوم الـ198 على القطاع.

وقالت الوزارة في تقريرها: إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في غزة وصل منها للمستشفيات 48 شهيدا و 79 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضافت: "ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 34097 شهيدا و76980 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

وأشارت إلى أنه "لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وناشدت وزارة الصحة في القطاع في وقت سابق، المؤسسات المعنية توفير مولدات كهربائية للمستشفيات لتجنب كارثة صحية، كون مولداتها قابلة للتوقف في أي وقت بسبب عملها بكامل طاقتها على مدار الساعة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي قصفه على مختلف مناطق القطاع، الذي نزح من سكانه نحو 85%، حسب سلطات غزة وهيئات ومنظمات أممية.

المصدر: RT