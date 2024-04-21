 
مباشر

انتشال جثامين فلسطينيين دفنها الجيش الإسرائيلي بمقبرة جماعية داخل مجمع ناصر بخان يونس (فيديو)

أخبار العالم العربي

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xeag

أعلن الدفاع المدني الفلسطيني الأحد أنه انتشل عددا كبيرا من جثامين الفلسطينيين التي تم اكتشافها في مقبرة جماعية بعد دفنها من قبل القوات الإسرائيلية داخل مجمع ناصر الطبي في خان يونس.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة الرائد محمود بصل، إنه "تم انتشال أكثر من 150 شهيدا ونحو 500 مفقود بمجزرة خان يونس بعد انسحاب الاحتلال".

ولفت إلى "اختفاء العديد من أبناء قطاع غزة ولا نعلم إذا كانوا معتقلين أو دفنوا تحت الأرض"، مشيرا إلى "اختفاء 2000 فلسطيني بعد انسحاب الاحتلال من مناطق عدة في القطاع".

وقال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة إن "الاحتلال الإسرائيلي يستخدم الإخفاء القسري بحق أهالي غزة بشكل ممنهج ومدروس، ويجرف عشرات الجثث ويدفنها قبل انسحابه من أي منطقة في القطاع".

وكشف أن "الجيش الإسرائيلي يعطي الأمان للفلسطينيين ثم يقتلهم بعد دقائق بشكل مباشر"، مشيرا إلى أن "العدد الأكبر من ضحايا المقابر الجماعية واقتحام المستشفيات هم نساء وأطفال".

واعتبر أن "ما يحدث بالقطاع تطهير عرقي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أهالي غزة، وأن العديد من الشهداء تمت تعريتهم قبل أن يقتلهم الاحتلال الإسرائيلي".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا