انتشال جثامين فلسطينيين دفنها الجيش الإسرائيلي بمقبرة جماعية داخل مجمع ناصر بخان يونس (فيديو)

أعلن الدفاع المدني الفلسطيني الأحد أنه انتشل عددا كبيرا من جثامين الفلسطينيين التي تم اكتشافها في مقبرة جماعية بعد دفنها من قبل القوات الإسرائيلية داخل مجمع ناصر الطبي في خان يونس.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة الرائد محمود بصل، إنه "تم انتشال أكثر من 150 شهيدا ونحو 500 مفقود بمجزرة خان يونس بعد انسحاب الاحتلال".

ولفت إلى "اختفاء العديد من أبناء قطاع غزة ولا نعلم إذا كانوا معتقلين أو دفنوا تحت الأرض"، مشيرا إلى "اختفاء 2000 فلسطيني بعد انسحاب الاحتلال من مناطق عدة في القطاع".

وقال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة إن "الاحتلال الإسرائيلي يستخدم الإخفاء القسري بحق أهالي غزة بشكل ممنهج ومدروس، ويجرف عشرات الجثث ويدفنها قبل انسحابه من أي منطقة في القطاع".

وكشف أن "الجيش الإسرائيلي يعطي الأمان للفلسطينيين ثم يقتلهم بعد دقائق بشكل مباشر"، مشيرا إلى أن "العدد الأكبر من ضحايا المقابر الجماعية واقتحام المستشفيات هم نساء وأطفال".

واعتبر أن "ما يحدث بالقطاع تطهير عرقي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أهالي غزة، وأن العديد من الشهداء تمت تعريتهم قبل أن يقتلهم الاحتلال الإسرائيلي".

المصدر: RT