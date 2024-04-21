إضراب شامل في الأراضي الفلسطينية تنديدا بأحداث مخيم نور شمس (فيديو)

عم الإضراب الشامل محافظات الضفة الغربية اليوم الأحد، تنديدا باقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم نور شمس بمحافظة طولكرم، وبالحرب المتواصلة على قطاع غزة.

وأفادت وكالة "وفا" بأن الإضراب شل مناحي الحياة كافة، وأغلقت المدارس والجامعات، والمحلات التجارية، وسط دعوات إلى الاستمرار بفعاليات المواجهة مع القوات الإسرائيلية في كل مدينة وقرية ومخيم والخروج بمسيرات غضب.

كما شهدت المواصلات العامة إضرابا في جميع الخطوط، وكانت حركة المواطنين طفيفة، وأغلقت المصانع والمعامل أبوابها، فيما عطلت البنوك والمصارف العمل بناء على قرار من سلطة النقد.

#شاهد | جانب من الإضراب الشامل في رام الله حداداً على أرواح الش&داء pic.twitter.com/ZbEWUco65v — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) April 21, 2024

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وكانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" الأقاليم الشمالية، أعلنت الإضراب الشامل الأحد، غضبا على أحداث طولكرم وغزة.

كما أعلن كل من اتحاد المعلمين والنقابة العامة لعمال النقل التزامه بقرار القوى الوطنية أن يكون يوم الأحد يوم إضراب شامل تعبيرا عن "الاسناد والدعم لأهلنا في غزة وطولكرم"، واستنكارا للانتهاكات الإسرائيلية.

وكانت القوات الإسرائيلية شنت هجوما على مخيم نور شمس استمر أكثر من يومين، وأسفر عن مقتل 14 شخصا بينهم طفل، وإصابة العشرات بجروح، حسب "وفا".

المصدر: وكالة الأنباء الفلسطينية