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بعد 52 ساعة من اقتحامه.. الجيش الإسرائيلي ينسحب من مخيم نور شمس والصحة تعلن ارتفاع عدد القتلى

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بعد 52 ساعة من اقتحامه.. الجيش الإسرائيلي ينسحب من مخيم نور شمس والصحة تعلن ارتفاع عدد القتلى
Globallookpress
الجيش الإسرائيلي ينسحب جزئيا من مخيم نور شمس والصحة تعلن ارتفاع عدد القتلى
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انسحب الجيش الإسرائيلي من مخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية بعد عملية عسكرية استمرت لنحو 52 ساعة، مخلفا قتلى ومصابين ودمارا في البنية التحتية.

وأفادت مراسلة RT بأن سيارات الإسعاف تمكنت من دخول المخيم ونقل المصابين والجثامين.

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وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه نقلت 3 قتلى من مخيم نور شمس إلى المستشفى.

من جهتها ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن مستشفى طولكرم الحكومي استقبل جثامين 12 شخصا من مخيم نور شمس.

وأكدت الوزارة أن "حصيلة القتلى جراء العدوان على المدينة والمخيم منذ مساء الخميس ارتفع إلى 13".

ونشر تلفزيون فلسطين الرسمي مقاطع فيديو وثقت دخول سيارات الإسعاف للمخيم.

وكانت القوات الإسرائيلية اقتحمت المخيم برفقة جرافات عسكرية مساء الخميس وفرضت حصارا عليه، وسط أعمال تخريب وتدمير متعمد للبنية التحتية ومنازل المواطنين وممتلكاتهم.

واندلعت مواجهات عنيفة في المكان وسط إطلاق كثيف للأعيرة النارية من قبل الجنود الإسرائيليين.

المصدر: RT

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