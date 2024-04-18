القوات الإسرائيلية تقتحم مدينة طولكرم وسط اندلاع مواجهات (فيديو)

اقتحمت القوات الإسرائيلية مساء اليوم الخميس، مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة في عدة محاور.

ونفذت القوات الإسرائيلية اليوم الخميس، سلسلة اقتحامات لمدينة طولكرم ومخيم نور شمس، ما أدى إلى اندلاع للاشتباكات المسلحة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة طولكرم من محورها الغربي، وتوجهت نحو مخيم نور شمس.

وفرضت القوات الإسرائيلية طوقا وحصارا مشددا على مخيم نور شمس، ونشرت آلياتها على كافة محاور المخيم المؤدية إليه، وأغلقت الشارع الرئيس المحاذي لمداخله وسط تحليق لطائرات الاستطلاع في سماء المنطقة على ارتفاع منخفض.

كما شرعت بعمليات تجريف وتخريب للبنية التحتية في شوارع المخيم.

هذا وأفادت وسائل إعلام فلسطينية الخميس، بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت بلدات عدة في رام الله ونابلس والخليل وبيت لحم وغيرها من مناطق الضفة الغربية واعتقلت عددا من الفلسطينيين.

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المصدر: RT