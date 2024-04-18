حملة مداهمات واعتقالات في رام الله ونابلس والخليل وبيت لحم (فيديوهات)

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، الخميس، بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت بلدات عدة في رام الله ونابلس والخليل وبيت لحم وغيرها من مناطق الضفة الغربية واعتقلت عددا من الفلسطينيين.

فقد اقتحمت القوات الإسرائيلية فجر اليوم بلدة كفر مالك شرق رام الله واعتقلت الشابة سجى معدي، فيما أظهرت مقاطع فيديو انتشار عناصر وجنود القوات في شوارع البلدة.

كذلك اقتحمت القوات الإسرائيلية فجر الخميس، بلدة بيت ريما شمال غربي رام الله واعتقلت الشاب محمد ابراهيم الريماوي.

واقتحمت القوات الإسرائيلية كذلك، بلدة المزرعة الشرقية في رام الله، وبلدة بيتونيا غرب رام الله.

وفي الخليل، اقتحمت القوات الإسرائلية بلدة صوريف شمالا، وضاحية الزيتون في المدينة، وبلدة بيت أمر، وبلدة تفوح، وبلدة دورا حيث اعتقلت الفلسطيني براء يوسف المسالمة.

واعتقلت القوات، الشقيقين آدم وهاشم الريس، ومحمد هشام هديب بعد اقتحام مخيم عين السلطان بمدينة أريحا.

وشنت القوات الإسرائيلية حملة اعتقالات في مخيم عسكر بنابلس، شملت الفتى محمد باسل حبوش، والفتى هاني الشاويش، وأبو أحمد الشاويش، والشاب أحمد قطناني، والفتى منتصر إياد صقر، والشاب عاطف خروشة.

وأفيد عن استهداف القوات المقتحمة بعبوة ناسفة محلية الصنع في مخيم عسكر.

واعتقلت القوات الإسرائيلية أيضا هشام دوابشة بعد اقتحام منزله في بلدة دوما جنوب شرقي نابلس، واقتحمت القوات بلدة الباذان شرق مدينة نابلس، واعتقلت الطالبة في جامعة النجاح شيماء رواجبة من منزلها في حي المساكن الشعبية بنابلس.

من جهة أخرى، اقتحمت القوات الإسرائيلية مدينة قلقيلية، وبلدة راس عمار وبلدة حبلة في المدينة وداهمت منازل أحد المواطنين.

إلى ذلك، اقتحمت القوات الإسرائيلية، الليلة، مخيم شعفاط شمال شرقي مدينة القدس، وأفادت مصادر محلية، بأن القوات اقتحمت المخيم وأطلقت قنابل الغاز السام تجاه منازل المواطنين، واندلعت مواجهات في عدة أحياء بالمخيم بظل تحليق للطائرات المسيرة فوق المخيم، من دون أن يبلغ عن اعتقالات أو إصابات.

واندلعت مواجهات بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية بعد اقتحامها بلدة نحالين في بيت لحم، فيما اعتقلت القوات الأسير المحرر محمد جهاد طقاطقة بعد اقتحام منزله في بلدة بيت فجار ببيت لحم.

واقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة زبوبا في جنين، وأطلق مسلحون فلسطينيون النار تجاه مستوطنة "حومش" في جنين واشتبكوا مع القوات الإسرائيلية في محيط المستوطنة.

كذلك، اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة سيلة الظهر في جنين، وحلقت طائرات استطلاع مسيرة في أجواء جنين.