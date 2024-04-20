القوات الإسرائيلية تحتجز طواقم طبية أمام المستشفى الحكومي بطولكرم (صور + فيديو)

احتجزت القوات الإسرائيلية مساء يوم السبت طاقم إسعاف جمعية الهلال الأحمر وطاقما طبيا آخر، أمام مستشفى ثابت ثابت الحكومي في طولكرم شمال غرب الضفة الغربية.

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وقالت وكالة "وفا" إن الجنود الإسرائيليين أوقفوا المسعفين والأطباء في منطقة محيط مستشفى ثابت ثابت ودققوا في هوياتهم وأخضعوهم للاستجواب والتحقيق الميداني.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن القوات الإسرائيلية احتجزت طاقم إسعاف تابع لها على مدخل مستشفى ثابت ثابت في طولكرم خلال عملهم الإنساني.

وتداولت وسائل إعلام محلية ونشطاء ومدونون صورا ومقطع فيديو وثق عملية الاحتجاز.

وأظهر مقطع الفيديو احتجاز قوة من الجيش الإسرائيلي طاقم إسعاف للهلال الأحمر الفلسطيني عند مدخل مستشفى ثابت ثابت في مدينة طولكرم.

📹 متابعة صفا| قوات الاحتلال تحتجز عدداً من المسعفين في محيط مشفى ثابت ثابت الحكومي في طولكرم pic.twitter.com/6hBxr8fTim — وكالة صفا (@SafaPs) April 20, 2024

وأشارت الوكالة الرسمية إلى أن القوات الإسرائيلية تواصل عدوانها على المخيم عبر الدفع بمزيد من الآليات العسكرية التي تتمركز في كافة محاوره وأزقته وحاراته وشارع نابلس المحاذي لمدخله، وسط إطلاق كثيف للأعيرة النارية تجاه من يحاول الخروج أو الاقتراب من المخيم.

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واندلعت مواجهات عنيفة في المكان وسط إطلاق كثيف للأعيرة النارية من قبل الجنود الإسرائيليين.

لليوم الثاني على التوالي تواصل القوات الإسرائيلية السبت عملياتها في مخيم نور شمس بطولكرم حيث أفادت وسائل إعلام بمقتل 7 فلسطينيين وإصابة 4 جنود إسرائيليين خلال العملية المستمرة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن القوات الإسرائيلية ما زالت تحتجز جثامين الفلسطينيين وتمنع طواقم الإسعاف من الوصول إليهم.

وكانت القوات الإسرائيلية اقتحمت المخيم برفقة جرافات عسكرية مساء الخميس وفرضت حصارا عليه، وسط أعمال تخريب وتدمير متعمد للبنية التحتية ومنازل المواطنين وممتلكاتهم.

المصدر: RT + "وفا"