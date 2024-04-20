إعلان الإضراب الشامل وتصعيد المواجهة ضد السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية يوم الأحد

أعلنت حركة فتح - الأقاليم الشمالية تنفيذ إضراب شامل يوم الأحد وتصعيد المواجهة ضد السلطات الإسرائيلية.

وقالت في بيان مساء السبت: "حركة فتح - الأقاليم الشمالية تعلن يوم غد الأحد عن إضراب شامل وتصعيد المواجهة مع المحتل غضبا على دماء شعبنا النازفة في طولكرم وغزة".

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ودعت الحركة في بيانها كافة أبناء الشعب الفلسطيني للوحدة والتضامن والنفير إسنادا للأهل في طولكرم وغزة.

وفي وقت سابق، قالت مراسلة RT إن الجيش الإسرائيلي انسحب جزئيا من مخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية بعد عملية عسكرية استمرت لنحو 52 ساعة، مخلفا قتلى ومصابين ودمارا في البنية التحتية.

وأفادت مراسلة RT بأن سيارات الإسعاف تمكنت من دخول المخيم ونقل المصابين والجثامين.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن مستشفى طولكرم الحكومي استقبل جثامين 12 شخصا من مخيم نور شمس.

وأكدت في بيان أن "حصيلة القتلى جراء العدوان على المدينة والمخيم منذ مساء الخميس ارتفعت إلى 13".

المصدر: RT