من التخطيط إلى التنفيذ.. "كتائب القسام" تعرض فيديو عملية "النبي إلياس" المركّبة بالضفة الغربية

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نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس مشاهد لكمين قلقيلية الذي تم تنفيذه عبر عملية مركّبة في 7 أبريل قرب قرية النبي إلياس شرقي مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية.

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وأسفر الهجوم الذي نفذته "القسام" واستهدف حافلة إسرائيلية قرب قرية النبي إلياس شرق مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية، عن إصابة شخصين.

وتضمن المقطع مشاهد وثقت قيام عناصر "القسام" بتجهيز خطة التنفيذ واستدراج جنود إسرائيليين.

وأظهرت المشاهد أيضا خريطة تتضمن مكان تنفيذ العملية في حين يشرح أحد أفراد الكتائب الخطة.

كما وثق المقطع مشاهد من داخل المركبة ومن خارجها ووقت استهداف الحافلة الإسرائيلية.

المصدر: RT