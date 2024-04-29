"حزب الله" يشن "هجوما ناريا مركزا" ‏على قاعدة إسرائيلية ومرابض مدفعيتها وانتشار للجنود وآلياته

أعلن "حزب الله" اليوم الاثنين شنه لهجوم "ناري مركز" على قاعدة خربة ماعر ومرابض مدفعيتها وانتشار جنود الجيش الإسرائيلي وآلياته في محيطها بالأسلحة ‏الصاروخية وقذائف المدفعية.‏

إقرأ المزيد

وفي بيان له، قال "حزب الله": "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، شن ‌‌‏مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:05 من عصر اليوم الإثنين 29 أبريل ‏2024 هجوما ناريا مركزا ‏على قاعدة خربة ماعر ومرابض مدفعيتها وانتشار جنود العدو وآلياته في محيطها بالأسلحة ‏الصاروخية وقذائف المدفعية على أنواعها".‏

كما أعلن "حزب الله" في بيان سابق أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:15 من بعد ظهر اليوم الاثنين تجمعا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف ‏المدفعية، وأصابوه إصابة مباشرة".‏

إقرأ المزيد

هذا وأفادت وسائل إعلام إسرائيلة بأنه "منذ صباح اليوم تم رصد إطلاق 40 صاروخا من لبنان تجاه الجليل".

كما ذكرت أنه تم " إطلاق حوالي 15 صاروخا من جنوب لبنان تجاه الجليل الغربي"، فيما دوت صفارات الإنذار في عرب العرامشة وجورنت هجليل بالجليل الغربي.

وتأتي هذه الاستهدافات في إطار "دعم غزة" وخلق "جبهة مساندة" ضد الجيش الإسرائيلي، إذ يؤكد "حزب الله" أن توقف عملياته "رهن بتوقف العدوان على القطاع".

المصدر: RT