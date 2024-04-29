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مراسلنا: إطلاق دفعة من الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه مستوطنة كريات شمونة (فيديو)

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مراسلنا: إطلاق دفعة من الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه مستوطنة كريات شمونة (فيديو)
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أفاد مراسل RT بأنه تم إطلاق دفعة كبيرة من الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه مستوطنة كريات شمونة شمال إسرائيل.

وأعلنت "كتائب القسام" أنها قصفت من جنوب لبنان مقر قيادة اللواء الشرقي 769  "معسكر جيبور" برشقة صاروخية مركزة "ردا على مجازر العدو الصهيوني في غزة الصابرة والضفة الثائرة".

وذكرت وسائل إعلامية إسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في مستوطنات المطلة وكريات شمونة وتل حاي والجليل الأعلى ومداخل الحرمون ومعيان باروخ وكفار يوفال وكفر جلعادي.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه تم رصد نحو 20 عملية إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه مستوطنات إصبع الجليل، مؤكدا أنه تم اعتراض معظم الصواريخ وسقط الباقي في مناطق مفتوحة.

وأكد أن الجيش الإسرائيلي الرد بمهاجمة مصادر إطلاق الصواريخ.

يتبع..

المصدر: RT

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