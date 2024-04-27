حزب الله يوجه ضربة بعشرات الصواريخ لـ"ميرون" وإعلام إسرائيلي يقول: الرشقة ثقيلة ولم نشهدها من قبل

أعلن حزب الله اللبناني قبل قليل توجيه ضربة صاروخية كبيرة لمستوطنات إسرائيلية متاخمة للحدود مع لبنان.

وقال الحزب في بيان أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وخصوصاً بلدات القوزح ‏ومركبا وصربين قصف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية مستوطنة ميرون والمستوطنات المحيطة بها ‏بعشرات صواريخ الكاتيوشا".‏

وذكرت وسائل إعلام عبرية ليل يوم السبت أن عشرات الانفجارات هزت منطقة ميرون شمال إسرائيل إثر قصف كثيف على المنطقة.

ووصف الإعلام الإسرائيلي الرشقات التي أعلن عنها حزب الله بـ"التسديدة الثقيلة"، أي أن قاعدة ميرون الاستراتيجية تعرضت لضربة عنيفة لم تشهدها من قبل.



يتبع..