"عشرات الصواريخ وهجوم على قوات للواء غولاني".. "حزب الله" ينشر ملخص عملياته ضد إسرائيل يوم السبت

نشر "حزب الله" اللبناني ملخصا لعملياته التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي يوم السبت، "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة".

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وأشار الإعلام الحربي في "حزب الله" إلى أن "المقاومة الإسلامية نفذت عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ السبت 27 أبريل 2024، وفقا للتالي: "

- القطاع الشرقي (جنوبي لبنان):

1- الساعة 17:05: شن هجوم مركب بالمسيرات الانقضاضية ‏والصواريخ الموجهة على مقر القيادة العسكرية في مستوطنة المنارة وتموضع قوات الكتيبة 51 ‏التابع للواء غولاني وإصابته بشكل مباشر، كرد على ‏اعتداءات العدو على القرى الصامدة والمنازل المدنيّة وخصوصا بلدتي كفركلا وكفرشوبا.

2- الساعة 18:30: استهداف موقع ‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وإصابته إصابة مباشرة.

- القطاع الغربي (جنوبي لبنان):

1- الساعة 08:30: استهداف تموضعات ‌‏مستحدثة لجنود العدو الإسرائيلي غرب مستعمرة شوميرا بالأسلحة الصاروخية، وإصابتها إصابة مباشرة.

2- الساعة 23:53: استهداف مستوطنة ميرون والمستوطنات المحيطة بها ‏بعشرات صواريخ الكاتيوشا، كرد على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وخصوصاً بلدات القوزح ‏ومركبا وصربين.

المصدر: RT