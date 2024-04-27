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وسائل إعلام عبرية: قصف كثيف على منطقة ميرون شمال إسرائيل وعشرات الانفجارات في المنطقة (فيديو)

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وسائل إعلام عبرية: قصف كثيف على منطقة ميرون شمال إسرائيل وعشرات الانفجارات في المنطقة (فيديو)
AFP
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أفادت وسائل إعلام عبرية ليل يوم السبت بدوي عشرات الانفجارات في منطقة ميرون شمال إسرائيل إثر قصف كثيف على المنطقة.

وانتشر على الصفحات الإخبارية الإسرائيلية مقطع فيديو يظهر محاولة اعتراض الصواريخ.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأنه "تم إطلاق صفارات الإنذار للتحذير من إطلاق قذائف صاروخية في ميرون وعدد من المستوطنات في الجليل الأعلى، بما في ذلك سيبسوفا ومركز الجليل الإقليمي ماروم وبار يوهاي وأور هجانوز".

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هذا وأعلن "حزب الله" اللبناني مساء أمس الجمعة استهداف موقع حبوشيت الإسرائيلي ومقر ‏قيادة لواء حرمون 810 في ثكنة معاليه غولاني بعشرات صواريخ الكاتيوشا، ردا على عملية اغتيال قياديين في "الجماعة الإسلامية" في لبنان".

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل تبادلا للقصف بشكل يومي منذ بدء الحرب في قطاع غزة قبل أكثر من ستة أشهر، حيث أكد "حزب الله" أن عملياته تأتي كجبهة مساندة لغزة، و"توقفها مروهون بوقف العدوان على القطاع".

المصدر: RT

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