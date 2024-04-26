"الجماعة الإسلامية" في لبنان تنعي قياديين في صفوفها قتلا بغارة إسرائيلية استهدفتهما في البقاع الغربي

نعت "الجماعة الإسلامية" في لبنان وجناحها العسكري "قوات الفجر" مساء اليوم الجمعة، قياديين اثنين في صفوفها، قضيا في غارة إسرائيلية استهدفتهما في البقاع الغربي.

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وفي بيان لها، قالت "الجماعة الإسلامية" في لبنان: "بفخر واعتزاز تزفّ الجماعة الإسلامية في لبنان وجناحها العسكري المقاوم "قوات الفجر"..القائد الشهيد مصعب سعيد خلف والقائد الشهيد بلال محمد خلف، اللذين ارتقيا شهيدين خلال تأديتهما لواجبهما الجهادي دفاعا عن أهلهما في الجنوب ونصرة لأهلنا في فلسطين، وذلك بغارة صهيونية غادرة استهدفتهما في البقاع الغربي بعد ظهر الجمعة 26 أبريل 2024 الموافق له 17 شوال 1445 هجري".

وكان الجيش الإسرائيلي الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق من مساء اليوم، عن اغتيال القيادي في "الجماعة الإسلامية" في لبنان مصعب خلف، بغارة جوية.

في حين أعلن "حزب الله" اللبناني مساء اذات اليوم، استهداف موقع حبوشيت الإسرائيلي ومقر ‏قيادة لواء حرمون 810 في ثكنة معاليه غولاني بعشرات صواريخ الكاتيوشا، وذلك دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردا على ‏اعتداءات العدو على القرى الصامدة والمنازل المدنيّة وخصوصًا الإغتيال الجبان على طريق ‏السريرة".

المصدر: RT