الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قيادي كبير في "الجماعة الإسلامية" في لبنان (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة عن اغتيال القيادي في "الجماعة الإسلامية" في لبنان مصعب خلف، بغارة جوية.

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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له إن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي قصفت وقتلت مصعب خلف في منطقة ميدون في لبنان، مشيرا إلى أنه قيادي كبير في منظمة الجماعة الإسلامية، ونفذ عددا كبيرا من الهجمات ضد إسرائيل.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن "الجماعة الإسلامية خططت مؤخرا وروجت لعدد كبير من الهجمات" من الأراضي اللبنانية ضد إسرائيل في منطقة هار دوف، فضلا عن مناطق أخرى في شمال إسرائيل.

وأضاف البيان أن مصعب خلف تعاون مع فرع حركة حماس في لبنان، في تنسيق وتنفيذ هجمات ضد إسرائيل.

צה"ל תקף וחיסל באמצעות כלי טיס של חיל האוויר את המחבל מצעב חלף, בכיר בארגון הטרור הג'מאעה האסלאמית בלבנון, שקידם מתווי טרור רבים כנגד ישראל>> pic.twitter.com/ishwYjsu2o — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) April 26, 2024

المصدر: RT