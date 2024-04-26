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الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قيادي كبير في "الجماعة الإسلامية" في لبنان (فيديو)

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الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قيادي كبير في
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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة عن اغتيال القيادي في "الجماعة الإسلامية" في لبنان مصعب خلف، بغارة جوية.

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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له إن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي قصفت وقتلت مصعب خلف في منطقة ميدون في لبنان، مشيرا إلى أنه قيادي كبير في منظمة الجماعة الإسلامية، ونفذ عددا كبيرا من الهجمات ضد إسرائيل.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن "الجماعة الإسلامية خططت مؤخرا وروجت لعدد كبير من الهجمات" من الأراضي اللبنانية ضد إسرائيل في منطقة هار دوف، فضلا عن مناطق أخرى في شمال إسرائيل.

وأضاف البيان أن مصعب خلف تعاون مع فرع حركة حماس في لبنان، في تنسيق وتنفيذ هجمات ضد إسرائيل. 

المصدر: RT

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