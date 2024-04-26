مراسلنا: طائرة مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة في البقاع الغربي شرقي لبنان (فيديوهات + صور)

أفاد مراسلنا اليوم الجمعة بأن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق بلدة السريرة وميدون في البقاع الغربي شرقي لبنان، وسط أنباء أولية عن سقوط قتلى في هذا الاستهداف.

وأشار مراسلنا إلى ورود أنباء عن سقوط قتيلين بالسيارة التي استهدفتها الطائرة المسيرة الإسرائيلية.

كما أظهر مقطع فيديو رصد 3 مسيّرات إسرائيلية في أجواء بلدة مشغرة بالبقاع الغربي أثناء تنفيذ الغارة الاسرائيلية.

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وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد شن سلسلة غارات جوية استهدفت بلدتي كفرشوبا وشبعا في جنوب لبنان وأدت إلى تدمير عدد من المنازل.

المصدر: RT