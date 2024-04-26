الجيش الإسرائيلي يقصف بلدتي كفرشوبا وشبعا في جنوب لبنان (صور + فيديو)

شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات جوية استهدفت بلدتي كفرشوبا وشبعا في جنوب لبنان وأدت إلى تدمير عدد من المنازل.

ونفذت الغارات عند الساعة 3.00 فجرا، وأدت إلى تدمير عدد من المنازل وإلحاق أضرار كبيرة بعدد آخر من المباني دون وقوع إصابات.

آثار الغارة التي استهدفت منزلاً في وسط كفرشوبا ليل أمس. pic.twitter.com/7hRSOGaaWS — جريدة الأخبار - Al-Akhbar (@AlakhbarNews) April 26, 2024

من جهته، أفاد الجيش الإسرائيلي في بيان بأنه "خلال الليل، تم رصد إطلاق صاروخين مضادين للدبابات أثناء عبورهما من لبنان إلى منطقة هار دوف (مزارع شبعا) في شمال إسرائيل. وقصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي ودباباته مصادر النيران. وبالإضافة إلى ذلك، حدد جنود جيش الدفاع الإسرائيلي موقع إطلاق النار بنيران الدبابات في منطقة شبعا في جنوب لبنان وقصفوه".

الساعة 3.00 فجرًا الطيران الحربي المعا دي شنّ سلسلة غارات جوية بالصواريخ استهدفت بلدتي #كفرشوبا و #شبعا ما أدى إلى تدمير عدد من المنازل السكنية والحاق أضرار كبيرة بعدد اخر من دون وقوع إصابات pic.twitter.com/vlEqO4VKs1 — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) April 26, 2024

وأعلن أن طائراته المقاتلة قصفت البنية التحتية لـ"حزب الله" في منطقة كفرشوبا وكذلك البنية التحتية والبنية العسكرية للحزب في منطقة مركبا في جنوب لبنان.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن إسرائيلي قتل الليلة بصواريخ مضادة للدروع أطلقها "حزب الله" على جبل دوف (مزارع شبعا اللبنانية).

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت أن سائق الشاحنة الإسرائيلي قتل خلال هجوم بصواريخ مضادة للدروع خلال أعمال بناء لجدار جديد في مزارع شبعا على الحدود مع لبنان.

🔴 خلال ساعات الليلة الماضية قصفت قوات جيش الدفاع أهدافًا لحزب الله في جنوب لبنان حيث هاجمت طائرات حربية بنية إرهابية للحزب في كفر شوبا بالإضافة إلى بنية تحتية إرهابية ومبنى عسكري في منطقة مركبا pic.twitter.com/iBfmlCbHO2 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 26, 2024

وكان "حزب الله" أعلن في بيان أن "المقاومة ‏الإسلامية أعدت كمينا مركبا من الصواريخ الموجهة والمدفعية والأسلحة الصاروخية لقافلة مؤللة قرب ‏موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، وعند وصولها إلى نقطة المكمن عند ‏الساعة (23:10) من ليل يوم الخميس 25/4/2024 تم استهدافها بالأسلحة الموجهة والمدفعية ‏والصاروخية مما أدى إلى تدمير آليتين، وقد عمل العدو على إيجاد ساتر دخاني لسحب الخسائر".

المصدر: RT