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"حزب الله": استهدفنا موقع حبوشيت الإسرائيلي ومقر ‏قيادة بثكنة معاليه غولاني بعشرات صواريخ الكاتيوشا

أخبار العالم العربي

صورة أرشيفية
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أعلن "حزب الله" اللبناني مساء اليوم الجمعة استهداف موقع حبوشيت الإسرائيلي ومقر ‏قيادة لواء حرمون 810 في ثكنة معاليه غولاني بعشرات صواريخ الكاتيوشا.

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وقال "حزب الله" في بيان له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردا على ‏اعتداءات العدو على القرى الصامدة والمنازل المدنيّة وخصوصا الإغتيال الجبان على طريق ‏السريرة، قصف ‌‌‏مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية مساء يوم الجمعة 26 أبريل 2024، موقع حبوشيت ومقر ‏قيادة لواء حرمون 810 في ثكنة معاليه غولاني بعشرات صواريخ الكاتيوشا".

كما أعلن "حزب الله" اليوم أنه ‏استهدف ‌‌‌‏موقع الرمثا الإسرائيلي ‏في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، ‏وأصابوه إصابة مباشرة.‏ 

وفي وقت سابق من مساء اليوم، أكد الجيش الإسرائيلي  اغتيال القيادي في "الجماعة الإسلامية" في لبنان مصعب خلف، بغارة جوية.

المصدر: RT

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