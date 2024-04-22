البنتاغون يعلن شروع الولايات المتحدة في مباحثات انسحاب قواتها من النيجر

أعلن البنتاغون اليوم الاثنين أن الولايات المتحدة بدأت بإجراء مباحثات مع النيجر حول سحب أكثر من ألف جندي أميركي من البلاد.

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وقال المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر في إفادة صحفية: "باستطاعتنا تأكيد حقيقة بدء المناقشات بين الولايات المتحدة والنيجر حول انسحاب منظم للقوات الأميركية من الأراضي النيجيرية".

وأضاف أن وزارة الدفاع أرسلت "وفدا صغيرا من البنتاغون والقيادة الأميركية في إفريقيا للمشاركة في المناقشات".

وأكد أن الولايات المتحدة "ستواصل استطلاع الخيارات بشأن كيفية ضمان قدرتنا على الاستمرار في مواجهة التهديدات الإرهابية المحتملة" في أعقاب الانسحاب.

ولم يسبق أن جرى أي تغيير على مستوى القوات أو قاعدة الطائرات المسيّرة الأميركية في النيجر التي تمثل محورا أساسيا في الاستراتيجيتين الأميركية والفرنسية لمحاربة الجهاديين في غرب إفريقيا.

وأعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر الشهر الماضي إنهاء اتفاق التعاون العسكري مع الولايات المتحدة، واعتبر وجود قوات أمريكية على أراضي النيجر غير شرعي ويتعارض مع مصالح النيجر.

ووافقت الحكومة العسكرية في النيجر المنبثقة من الانقلاب، على تعزيز التعاون الدفاعي مع روسيا في يناير، بعدما طردت القوات الفرنسية التي كانت موجودة على أراضيها في إطار "مكافحة الجهاديين في منطقة الساحل الإفريقية".

المصدر: أ ف ب