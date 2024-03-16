 
مباشر

المجلس العسكري في النيجر يلغي اتفاقية التعاون العسكري مع الولايات المتحدة

أخبار العالم

المجلس العسكري في النيجر يلغي اتفاقية التعاون العسكري مع الولايات المتحدة
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x692

ألغى المجلس العسكري الحاكم في النيجر، السبت، اتفاق التعاون العسكري مع الولايات المتحدة، واعتبر وجود قوات أمريكية على أراضي النيجر غير شرعي ويتعارض مع مصالح النيجر.

وتأتي هذه الخطوة بعد زيارة قام بها مسؤولون أمريكيون كبار للعاصمة نيامي استمرت ثلاثة أيام.

وقال المتحدث باسم الحكومة النيجرية أمادو عبر الرحمن، في بيان مساء السبت، إن الوجود العسكري الأمريكي على أراضي النيجر غير شرعي وينتهك كل القواعد الدستورية والديمقراطية.

وأضاف أن "حكومة النيجر، آخذة طموحات ومصالح الشعب في الاعتبار، تقرر بكل مسؤولية أن تلغي بمفعول فوري الاتفاق المتعلق بوضع الطاقم العسكري للولايات المتحدة والموظفين المدنيين في وزارة الدفاع الأمريكية على أراضي النيجر".

وفي وقت سابق ألغت النيجر الاتفاقات العسكرية التي ربطتها بفرنسا، بعد تولي الجيش السلطة في يوليو 2023 إثر الإطاحة بالرئيس محمد بازوم.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الانتخابات الرئاسية الروسية لحظة بلحظة..