المجلس العسكري في النيجر يلغي اتفاقية التعاون العسكري مع الولايات المتحدة

ألغى المجلس العسكري الحاكم في النيجر، السبت، اتفاق التعاون العسكري مع الولايات المتحدة، واعتبر وجود قوات أمريكية على أراضي النيجر غير شرعي ويتعارض مع مصالح النيجر.

وتأتي هذه الخطوة بعد زيارة قام بها مسؤولون أمريكيون كبار للعاصمة نيامي استمرت ثلاثة أيام.

وقال المتحدث باسم الحكومة النيجرية أمادو عبر الرحمن، في بيان مساء السبت، إن الوجود العسكري الأمريكي على أراضي النيجر غير شرعي وينتهك كل القواعد الدستورية والديمقراطية.

🔴. تطور مثير للإهتمام في #النيجر 🇳🇪:



⬅️. بيان عسكري أعلن فيه المجلس الوطني لحماية الوطن (CNSP) اليوم السبت 16 مارس 2024 عن إلغاء اتفاقيات التعاون العسكري مع الولايات المتحدة الأمريكية 🇺🇲.



⤵️#الساحل#Sahelpic.twitter.com/ysnxd4LCFX — Soufiane_dz (@H_Soufiane_dz) March 16, 2024

وأضاف أن "حكومة النيجر، آخذة طموحات ومصالح الشعب في الاعتبار، تقرر بكل مسؤولية أن تلغي بمفعول فوري الاتفاق المتعلق بوضع الطاقم العسكري للولايات المتحدة والموظفين المدنيين في وزارة الدفاع الأمريكية على أراضي النيجر".

وفي وقت سابق ألغت النيجر الاتفاقات العسكرية التي ربطتها بفرنسا، بعد تولي الجيش السلطة في يوليو 2023 إثر الإطاحة بالرئيس محمد بازوم.

المصدر: RT