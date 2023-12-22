انسحاب آخر جنود القوات الفرنسية من النيجر

سحبت القوات الفرنسية آخر جنودها من عاصمة النيجر نيامي يوم الجمعة مختتمة بذلك وجودها العسكري في البلاد الذي استمر أكثر من عشرة أعوام.

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، فقد كان من المتوقع أن يغادر ما لا يقل عن 1500 جندي فرنسي النيجر منذ أن طالبت الحكومة العسكرية في البلاد بانسحابهم بعد الانقلاب في 26 يوليو.

وقررت فرنسا إغلاق سفارتها في النيجر، بعد أن أصبحت غير قادرة على "العمل بشكل طبيعي أو تأدية مهامها".

المصدر: وكالات