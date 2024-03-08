بوركينا فاسو: الإمبرياليون يستخدمون "إيكواس" لتدمير الأفارقة

قال رئيس وزراء بوركينا فاسو، أبولينير كيليم، إن "الإمبرياليين" يستخدمون المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" لتدمير الأفارقة.

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وشكك رئيس الوزراء خلال خطابه الأسبوعي مساء الخميس، حول إجراءات انسحاب بلاده من مجموعة دول غرب إفريقيا، شكك في أهداف ومساعي مجموعة "إيكواس" مشيرا إلى أنها "أصبحت أداة لتنفيذ آوامر الدول الإمبريالية وخاصة فرنسا".

واستهجن كيليم "سعي المجموعة للحفاظ على مصالح ونفوذ الغرب في القارة الإفريقية".

وأضاف أن "إيكواس" تحولت لسلاح في يد الدول الإمبريالية لتدمير دول المجموعة وشعوبها التي تسعى للتحرر من هيمنة الغرب المستعمر".

وأعلنت "إيكواس" أمس الخميس أن مالي وبوركينا فاسو والنيجر التي شهدت انقلابات عسكرية، انسحبت من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا دون اتباع قواعد الخروج.

وفي اجتماع وزاري في العاصمة النيجيرية أبوجا، اعترضت "إيكواس على ردود فعل المجلس العسكري في تلك الدول بأن قرارها غير المسبوق بسحب عضويتها على صلة بالعقوبات المرتبطة بالانقلاب التي فرضتها المجموعة عليها بدلا من دعم جهود التنمية والسلام بها".

وكانت المجالس العسكرية في كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر قد أعلنت أواخر الشهر الماضي أنها ستنسحب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بعد الانقلابات التي جرت فيها.

المصدر: RT