سموتريتش: لم أعد أعتمد على الجيش الإسرائيلي بعد 7 أكتوبر

أعلن وزير المالية الإسرائيلي والوزير في وزارة الأمن بتسلئيل سموتريتش اليوم الأربعاء، أنه بعد هجوم "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر الماضي، لم يعد يعتمد على الجيش الإسرائيلي.

وعلى خلفية معارضته المصادقة على شراء إسرائيل سربي طائرات من طراز F35 وF15 يطالب بهما الجيش الإسرائيلي في ظل الحرب على غزة، قال سموتريتش لإذاعة الجيش الإسرائيلي إننا "أعطينا شيكا مفتوحا واعتمدنا بشكل أعمى على جهاز الأمن وحصلنا على 7 أكتوبر. لقد توقفت عن الاعتماد على الجيش. وأنا أحبهم، أقدرهم، أدعمهم، لكني لست مستعدا لإعطائهم شيكا مفتوحا".

وأضاف سموتريتش أن "جهاز الأمن عالق في مكان ما في 6 أكتوبر، ويرفض الفحص أين أخطأنا في بناء القوة، ما دام ذلك المفهوم حول جيش صغير ومتطور قد انهار".

وتابع: "هل تتوقع أن يعطي مواطنو إسرائيل شيكا بمبلغ 200 مليار شيكل لجهاز الأمن، ليفعل به ما يشاء، بدون محاسبة الذات ومن دون استخلاص الدروس؟".

وكان سموتريتش قد بعث رسالة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مطلع الشهر الجاري، قال فيها إن "الحرب تقوض مبادئ أساسية كثيرة في ميزانية الأمن وتتطلب إعادة تفكير من جديد. ويطالب جهاز الأمن في أعقاب الحرب بإضافة ميزانيات هائلة، وموقف وزارة المالية وموقفي هو أن الأمر يتطلب إعادة المصادقة أو تعديل المبادئ الأساسية وإقرار مبادئ وسلم أفضليات جديد وملائم".

وأضاف أن "توقع جهاز الأمن الحصول على شيك مفتوح بمبالغ طائلة وبعواقب هائلة على الاقتصاد وجودة حياة مواطني إسرائيل، من دون أي تفكير نقدي، عصف أدمغة، مداولات مهنية وعامة وحكومية، ليس أمرا شرعيا ولا واقعيا دائما، وخاصة بعد إخفاق 7 أكتوبر وما سبقه".

وسبق أن قال وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي ميكي زوهار إن إسرائيل فشلت ضد حماس في 7 أكتوبر، وفشلت ضد حزب الله وستفشل أمام إيران.

المصدر: RT