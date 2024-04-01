سموتريتش يرفض المصادقة على شراء مقاتلات F-15 وF-35 من الولايات المتحدة

رفض وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش المصادقة على شراء سربي مقاتلات F-15 وF-35 من الولايات المتحدة، حتى انعقاد لجنة فحص ميزانية الدفاع.

وفي رسالة بعث بها سموتريتش إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كتب: "وزارة الدفاع تطلب عقد اللجنة الوزارية لتجهيز المنظومة الدفاعية دون إجماع للموافقة على صفقتين طويلتي الأمد بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 35 مليار شيكل لشراء سرب طائرات من طراز F-35 وسرب طائراتF-15".

وشدد على أن "انعقاد اللجنة والموافقة على صفقة بهذا الحجم من دون موافقة وزارة المالية وعلى رأس وزير المالية، أمر غير مسبوق ولا نية لدي للموافقة عليه"، مشيرا إلى أن "الحرب تقوض العديد من الافتراضات الأساسية في ميزانيات الدفاع وتتطلب إعادة التفكير. لقد تمت الموافقة بالفعل على الصفقات من حيث المبدأ منذ سنوات، ولكن لهذا السبب على وجه التحديد ثبت أنه لا يوجد إلحاح خاص في تنفيذها الفوري".

وذكر أنه "في الاتفاق الذي أبرمته مع وزارتي المالية والدفاع بشأن الميزانية المعدلة لعام 2024، تقرر تشكيل لجنة عامة تقدم توصياتها في غضون شهرين تقريبا. ومنذ الاتفاق، تمنع المؤسسة الأمنية تشكيل اللجنة وتسعى إلى إثبات الحقائق على الأرض وفرض مبالغ ضخمة في الميزانية، من بين أمور أخرى، في صفقات شراء الطائرات المذكورة، ومع احترامي، لا يمكن قبول مثل هذا السلوك".

وكان شراء الطائرات المقاتلة محور لقاءات وزير الدفاع يوآف غالانت خلال زيارته إلى الولايات المتحدة، ولاحقا في المحادثات التي أجراها المدير العام لوزارة الدفاع إيال زمير.

وفي الولايات المتحدة، أفادت التقارير أن إدارة الرئيس جو بايدن وافقت بالفعل على الصفقات. ولكن في الوقت نفسه هناك حاجة أيضا إلى موافقة لجنة الوزراء بسبب المبلغ الكبير الذي تدفعه إسرائيل، أيضا من أموال المساعدات الأمريكية.

المصدر: Ynet