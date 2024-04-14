وزير إسرائيلي: فشلنا أمام حماس في 7 اكتوبر وفشلنا أمام حزب الله وسنفشل أمام إيران

قال وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي ميكي زوهار إن إسرائيل فشلت ضد حماس في 7 أكتوبر، وفشلت ضد حزب الله وستفشل أمام إيران.

وجاء في تصريحات نقلتها صحيفة "يديعوت أحرنوت" قول الوزير زوهار إنه "يجب الرد على الهجوم الإيراني بطريقة قوية"، مضيفا أن "الرد الضعيف على هذا العدوان غير المسبوق هو استمرار للمفهوم الذي عفا عليه الزمن، منطق العقلانية والتعقل في مواجهة إرهابيين متوحشين". وقال: "لقد فشلت (إسرائيل) ضد حماس وحصلنا على 7 أكتوبر، وفشلت ضد حزب الله الذي يهاجمنا باستمرار واستطاع إجلاء سكان الشمال، وستفشل ضد إيران التي لم تتردد في مهاجمة إسرائيل مباشرة".

وقد شنت إيران هجوما واسعا على إسرائيل ردا على قصف قنصليتها في دمشق.

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وقال مسؤولون إيرانيون أن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أمر هو نفسه بضرب إسرائيل من داخل إيران لـ"تأكيد التحول من الصبر إلى الردع الاستراتيجي".

ووصف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ الهجوم الإيراني على إسرائيل بأنه "إعلان حرب".

وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير إنه يجب "الرد بقوة" على الهجوم الإيراني، فيما أكد وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش أن إسرائيل "في خطر وجودي".

المصدر: يديعوت أحرنوت