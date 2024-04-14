مسؤولون إيرانيون: خامنئي أمر بضرب إسرائيل من إيران لتأكيد التحول من الصبر إلى الردع الاستراتيجي

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين إيرانيين أن "المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أمر بنفسه بضرب إسرائيل من داخل إيران لتأكيد التحول من الصبر إلى الردع الاستراتيجي".

إقرأ المزيد

وحسب ما ذكرت الصحيفة نقلا عن 4 مسؤولين إيرانيين، اثنان منهم أعضاء في الحرس الثوري (طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بالتحدث علنا)، "أمر خامنئي بنفسه بتوجيه ضربات إلى إسرائيل من داخل إيران لإرسال رسالة واضحة مفادها أن إيران تتحول من "الصبر الاستراتيجي" إلى الردع الأكثر نشاطا".

هذا وأشارت صحيفة "الغارديان" إلى أن الهجوم الإيراني على إسرائيل الليلة الماضية يعتبر الأول من نوعه في تاريخ المواجهة بين الجانبين، والأول الذي توجهه إيران انطلاقا من أراضيها.

من جهتها، شددت الخارجية الإيرانية على أن الهجوم على إسرائيل جاء في إطار ميثاق الأمم المتحدة وردا على الاعتداءات الإسرائيلية ومقتل مستشارين عسكريين إيرانيين في سوريا.

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم الأحد، أن أي مغامرات إسرائيلية جديدة، ستقابل برد أقوى وأكثر حزما.

في حين دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير لتوجيه ضربة ساحقة وفورية لإيران على خلفية هذا الهجوم.

المصدر: وكالات