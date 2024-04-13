المرشد الإيراني علي خامنئي تعليقا على بدء الهجوم على إسرائيل: ستتم معاقبة النظام الشرير

أعاد حساب المرشد الإيراني علي خامنئي مساء اليوم السبت، نشر تغريدة توعد فيها بمعاقبة إسرائيل، تزامنا مع إطلاق عشرات الطائرات المسيرة من الأراضي الإيراني نحو إسرائيل.

وجاء في التغريدة: "سيتم معاقبة النظام الشرير".

رژیم خبیث تنبیه خواهد شد pic.twitter.com/yYwz3nTal3 — KHAMENEI.IR | فارسی 🇮🇷 (@Khamenei_fa) April 13, 2024

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وأعلنت إيران مساء يوم السبت، بدء هجومها ضد إسرائيل بإطلاق عشرات الطائرات المسيرة الانتحارية وصواريخ مجنحة ردا على "جريمة إسرائيل بقصف القنصلية الإيرانية في دمشق".

المصدر: RT