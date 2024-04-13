المرشد الإيراني علي خامنئي تعليقا على بدء الهجوم على إسرائيل: ستتم معاقبة النظام الشرير
AFP
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أعاد حساب المرشد الإيراني علي خامنئي مساء اليوم السبت، نشر تغريدة توعد فيها بمعاقبة إسرائيل، تزامنا مع إطلاق عشرات الطائرات المسيرة من الأراضي الإيراني نحو إسرائيل.
وجاء في التغريدة: "سيتم معاقبة النظام الشرير".
رژیم خبیث تنبیه خواهد شد pic.twitter.com/yYwz3nTal3— KHAMENEI.IR | فارسی 🇮🇷 (@Khamenei_fa) April 13, 2024
وأعلنت إيران مساء يوم السبت، بدء هجومها ضد إسرائيل بإطلاق عشرات الطائرات المسيرة الانتحارية وصواريخ مجنحة ردا على "جريمة إسرائيل بقصف القنصلية الإيرانية في دمشق".
المصدر: RT